Politika

ABD’li yetkililer: DAİŞ’in üst düzey isimlerinden el-Sudani öldürüldü

ABD'li üst düzey yetkililer, DAİŞ'e finansal ve lojistik destek sağlayan, örgütün üst düzey isimlerinden Bilal el-Sudani ile 10 örgüt üyesinin Somali'de düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.
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dünya ABD Somali operasyon DAİŞ

HABER MERKEZİ

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen iki üst düzey ABD'li yetkili, yaptıkları çevrim içi toplantıda, Sudani'yi ele geçirmek için dün gece Somali'nin kuzeyindeki "dağlık bir mağara kompleksine" düzenlenen baskınla ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi.

Sudani'nin, ABD ordusunun "dağlık bir mağara kompleksinde" gerçekleştirdiği operasyon sırasında çıkan çatışmalar sırasında öldürüldüğünü kaydeden yetkililer, operasyon neticesinde sivil ya da askeri bir ölüm olmadığını, yalnızca bir ABD askerinin, askeri operasyon köpeği tarafından yaralandığını bildirdi.

Söz konusu baskının planlanmasının aylarca sürdüğünü belirten yetkililer, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) geçen hafta bilgilendirdiği Başkan Joe Biden'ın da bu hafta başında operasyona onay verdiğini aktardı.

Yetkililer, Sudani'nin "dağlık bir mağara kompleksinden" DAİŞ'in Afrika kıtası ve Afganistan başta olmak üzere dünya çapındaki operasyonel faaliyetlerine finansal ve lojistik destek sağladığını belirtti. Yetkililer, Sudani'nin DAİŞ'e katılmadan önce de "uzun bir terör geçmişi" olduğuna dikkati çekti.

ABD Hazine Bakanlığının yaptırım listesine 2012'de giren Sudani'nin yabancı silahlı grupların eş-Şebab'ın eğitim kamplarına katılımını organize ettiğini ve bu örgüte finansman kaynağı sağlamak için çalıştığı da ifade edildi.

Yetkililer, Somali hükümeti dahil, terörle mücadele konusunda ABD'nin diğer önemli müttefiklerini de operasyonla ilgili bilgilendirdiklerini kaydetti.

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