Zelenskiy: Rus saldırganlığı ancak yeterli silahlarla durdurulabilir

HABER MERKEZİ

Gece saatlerinde yayımladığı görüntülü mesajında halka seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun 26 Ocak'ta ülkesine düzenlediği füze ve İHA saldırılarına tepki gösterdi.

Zelenskiy, "Bu kötülük, bu Rus saldırganlığı ancak yeterli silahlarla durdurulabilir ve durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya tank verecek ülke sayısının artmaya devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, Kanada'nın da bu yönde karar verdiğini ifade ederek, "Tank koalisyonumuzda artık 12 ülke var" dedi.

Müttefiklerin ülkesine verdiği hava savunma sistemleri sayesinde Rus güçlerinin düzenlediği füze ve İHA saldırılarına karşı etkili bir şekilde mücadele verdiklerini kaydeden Zelenskiy, daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Zelenskiy son Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın birçok bölgesinde elektrik hizmetinde sorunların yaşandığını bildirdi.

“RUS SALDIRILARINDA 11 KİŞİ ÖLDÜ”

Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği füze ve İHA saldırılarında 11 kişinin öldüğü açıklandı.

Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin 26 Ocak'ta Ukrayna'ya savaş uçaklarından fırlatılan füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, saldırılar sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi. 35 binanın hasar gördüğü ifade edilen açıklamada en fazla Kiev bölgesinde altyapının hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya’nın 26 Ocak'ta ülkesine 55 füze fırlattığını, bunlardan 20'sinin başkent Kiev bölgesinde olmak üzere 47’sinin imha edildiğini açıkladı.

“RUS SALDIRILARINDA 11 KİŞİ ÖLDÜ”

Öte yandan Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği füze ve İHA saldırılarında 11 kişinin öldüğü açıklandı.

Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin 26 Ocak'ta Ukrayna'ya savaş uçaklarından fırlatılan füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, saldırılar sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi. 35 binanın hasar gördüğü ifade edilen açıklamada en fazla Kiev bölgesinde altyapının hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya’nın 26 Ocak'ta ülkesine 55 füze fırlattığını, bunlardan 20'sinin başkent Kiev bölgesinde olmak üzere 47’sinin imha edildiğini açıkladı.