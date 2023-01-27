Spor

Real Madrid derbide 3 golle geri döndü, Kral Kupası'nda turladı

İspanya Kral Kupası'ndaki derbi maçta Real Madrid, Atletico Madrid'i uzatma sonunda 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Real Madrid Atletico Madrid Kral Kupası

HABER MERKEZİ

Kupayı 19 kez müzesine götüren Real Madrid ile 10 şampiyonluğu bulunan Atletico Madrid, çeyrek finalde karşılaştı.

Ev sahibi Real Madrid, Atletico Madrid'den Morata'nın 19. dakikada attığı gole, 79. dakikada Rodrygo ile cevap verdi. Normal süre 1-1 tamamlanınca uzatmalara gidildi.

Atletico Madrid, Savic'in 99. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Rakibinin eksik oynamasını iyi değerlendiren Real Madrid, Benzema'nın 104 ve Vinicius'un 120+1'inci dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

Diğer eşleşmede ise Valencia'yı 3-1 mağlup eden Athletic Bilbao adını yarı finale yazdırdı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv