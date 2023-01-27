Politika

ABD Dışişleri’nden K24’e: Biden, Kürdistan Bölgesi güvenliğinin öneminin farkında

ABD Dışişleri’nden Patel, “Başkan Biden Kürdistan Bölgesi’nin öneminin farkında” dedi.
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel
ABD ABD Dışişleri Bakanlığı Vedant Patel Joe Biden Kürdistan Bölgesi Irak

WASHINGTON (K24)

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

K24 muhabirinin Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki siyasi gelişmelere ilişkin sorusuna yanıt veren Vedant Patel, “ABD güçlü, birleşik, dirençli ve egemen; vatandaşlarına güvenlik, iş, elektrik, su ve sağlık hizmetleri sağlayan bir Irak görmek istiyor” dedi.

Vedant Patel, ABD Başkanı Joe Biden’ın Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın güvenliğinin öneminin farkında olduğunu belirterek, “Söz konusu güvenliğin sadece Irak’ın değil, aynı zamanda Ortadoğu’nun güvenliği için ne kadar kritik olduğunu anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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