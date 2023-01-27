AK Parti’den Altılı Masa’ya tepki: Erdoğan’ın adaylığı önünde engel yok

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Altılı Masa toplantısının ardından yapılan açıklamaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Altılı Masa’dan “demokrasi adına hiçbir şey beklenmeyeceğinin tamamen belli olduğunu” söyleyen Çelik, şunları kaydetti:

"Dün yaptıkları toplantıda, 'TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir.' demişler. Böylece altılı masanın gizli ortağının Sabih Kanadoğlu zihniyeti olduğu ortaya çıkmıştır. Aylarca toplantı yapıp ulaştıkları sonuç, en ilkel vesayet arayışı olmuştur. Bunca toplantıdan sonra altılı masa, hukuku siyasallaştırarak siyasete yön vermeye çalışan vesayet durağına park etmiştir."

"CUMHURBAŞKANI'MIZIN ÖNÜNE SİYASET DIŞI ENGELLER SÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

“Geçmişin demokrasiyi boğmaya çalışan tüm metotlarının bugün yeniden sahaya sürüldüğünü” savunan Çelik, şunları aktardı:

"Sadece milletin yön vereceği demokratik süreçleri gasp etmeye çalışıyorlar. Bu metotları çok iyi tanıyoruz. Milletimiz bu hukuksuz yaklaşımların adını çok iyi koyuyor. Tüm vesayet teşebbüsleri cevabını sandıkta alacaktır. Milletimizin sahip olduğu demokrasi sandığına kimse ipotek koyamayacak. Demokrasi tarihimizin çok yakından tanıdığı bir tablo yeniden yaşanıyor. Cumhurbaşkanı'mızla serbest bir demokratik seçimde yarışmaktan korkanlar yine Cumhurbaşkanı'mızın önüne hukuksuz ve siyaset dışı engeller sürmeye çalışıyorlar.”

Çelik, “Bunlar bir kere daha milletimizden net bir demokrasi dersi alacaklar. Bu sayede neden Cumhurbaşkanımızın karşısına aday çıkartamadıkları da belli oldu” diyerek, şunları belirtti:

“Dünkü beyanlarıyla Cumhurbaşkanı'mızla demokrasi meydanında yarışmaktan korktuklarını ikrar ettiler. Cumhurbaşkanımız bu seçimlerde yeniden adaydır. Cumhur İttifakı, adayının Cumhurbaşkanımız olduğunu aylar önceden açıklamıştır. Milletimizin tüm meydanlarda verdiği mesaj açıktır. 'Söz ve karar milletindir.' diyen siyasetimiz yoluna devam etmektedir."

ALTILI MASA TOPLANTISI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün saat 12.00'de İYİ Parti genel merkezinde bir araya gelmişti.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, genel başkanların imzasıyla ortak bildiri yayımlanmıştı.

Ortak bildiride, “Türkiye, hukuksuzluk, kanunsuzluk ve başıbozuklukla hareket eden bir hükümet tarafından yönetilmektedir. Bu çerçevede, Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüde yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanının, Anayasa'ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa'yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” denilmişti.