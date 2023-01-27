Avrupa Konseyi’nden savaş suçu işleyen Rus yetkililer için mahkeme kurulması çağrısı

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46 üye ülkenin temsilcileri, bir çekimser oy ve 100 üyenin lehte oyu ile isimlerini belirtmeden Ukrayna'ya yönelik saldırıyı planlayan, hazırlayan, başlatan veya yürüten sivil ve askeri liderleri hedef alan kararı kabul etti.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Fransa'nın doğusunda bulunan Strasbourg kentinde düzenlenen bir toplantıda, "Ukrayna'ya karşı bu savaşı başlatma kararları olmasaydı, ihlaller, yıkım, ölüm ve bunun sonucunda ortaya çıkan hasar olmazdı" denildi.

Avrupa Konseyi, meclisteki üye ülkeleri, mümkün olan en fazla sayıda devlet ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da dahil olmak üzere uluslararası kuruluşların desteği ile bu özel mahkemeyi kurmaya çağırdı.

Konsey, Mayıs ayında İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te yapılacak olan Avrupa Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde bu proje için siyasi destek elde etmeyi umuyor.

Avrupa Konseyi’nde, Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkeye ek olarak, Moldova, Ermenistan ve Azerbaycan gibi Sovyetler Birliği'ndeki eski cumhuriyetler de dahil olmak üzere 47 ülke yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta, Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesini temsil eden Avrupa Parlamentosu da benzer bir kararı 472 oyla (19 aleyhte, 33 çekimser) kabul etmişti.