Politika

Demirtaş’tan adaylığıyla ilgili mesaj

Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kendisiyle dün yapılan görüşmede hukuki durumunun uygun olmadığını belirterek belirlenecek ismin arkasında duracağını söyledi.
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türkiye HDP Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı

HABER MERKEZİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) heyeti, 2016 yılından beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda dün bir görüşme gerçekleştirdi.

HDP'den yapılan açıklamaya göre; Selahattin Demirtaş, heyete teşekkür ederek kendisinin hukuki durumunun adaylık için uygun olmadığını belirtti.

Partinin bu konuda yapacağı çalışmaların destekçisi olacağını vurgulayan Demirtaş, Emek Özgürlük İttifakı’nın adayı olarak ortaya çıkacak ismin arkasında duracağını ifade etti.

Demirtaş, partiyle birlikte seçim kampanyasını ve çalışmalarını “en verimli şekilde” sürdürme kararlılığında olduğunu da kaydetti.

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