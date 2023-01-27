Ekonomi

Duhok’ta otomobiller için yeni sanayi bölgesi açılıyor

Duhok'ta otomobiller için yeni bir sanayi bölgesi açılacak. Eski sanayi bölgesinin yerine ise büyük bir halk parkı yapılacak.
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kürdistan Duhok otomobil sanayii

DUHOK (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Medya ve Enformasyon Ofisi, 62 milyon dolara mal olan yeni sanayi bölgesinin 300 dönümlük bir alanda inşa edildiği belirtildi.

Duhok’un batısında beş bölgeden oluşan yeni sanayi bölgesinin, bölgede modern ve gelişmiş bir proje olacağı ifade edildi.

K24’e konuşan projeyi yüklenici firmanın sahibi Dilovan Bereket, projede çalışanların veya yeni Duhok Sanayi Bölgesi'ni ziyaret edenlerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Bereket, “Farklı alanlarda 2 bin 378 dükkanın yer aldığı projenin beş alanından üçü tamamlandı, diğer iki alanda çalışmalar devam etmekte” dedi.

Duhok’un doğusunda bulunan eski sanayiyle ilgili konuşan Bereket, söz konusu bölgenin halk parkı olarak düzenleneceğini bildirdi.

 

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