Politika

Fransa ve Irak arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı

Irak ve Fransa arasında yolsuzlukla mücadele konulu bir mutabakat zaptı imzalandı.
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avrupa Fransa Irak stratejik ortaklık anlaşması Muhammed Şiya es-Sudani Emmanuel Macron

HABER MERKEZİ

Fransa ve Irak arasında ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla stratejik ortaklık anlaşması imzalandı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi başkent Paris'te Elysee Sarayı'nda ağırladı.

Ziyaret kapsamında Macron ve Sudani, ikili ilişkileri güçlendirmek ve çeşitli işbirliği alanlarında kapsamlı ilişkiler başlatmak amacıyla stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı.

Egemenlik ve haklarda eşitlik ilkesine dayalı çıkarları da kapsayan anlaşma çerçevesinde, Fransa ve Irak ilişkilerinin güçlendirilmesi için siyasi, askeri, güvenlik, istihbarat, ekonomik, ticari, kültürel, çevresel ve bilimsel alanlarda somut projelerin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Öte yandan, Irak ve Fransa arasında yolsuzlukla mücadele konulu bir mutabakat zaptı imzalandı.

Mutabakat zaptının iki ülke arasındaki ortak işbirliğine ilişkin bir dizi hüküm içerdiği bildirildi.

 

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