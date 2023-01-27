Peskov: Beyaz Saray istese Ukrayna'daki çatışmaları çok hızlı şekilde sonlandırabilir

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'ın Ukrayna'daki çatışmaları çok hızlı bir şekilde sonlandırma imkanına sahip olduğu yönündeki görüşüne destek veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington'un Kiev'e bir emir vermesinin yeterli olacağını belirtti.

Trump, Truth Social adlı bir sosyal medya platformuna verdiği demeçte "Eğer ben başkan olsaydım, Rusya ve Ukrayna arasında hiçbir zaman savaş çıkmazdı. Fakat şu anda bile, eğer başkan olsaydım, bu feci savaşı 24 saat içinde sonlandırabilirdim" demişti.

Gazetecilerin Trump'ın sözlerini anımsatması üzerine, eski başkanın hakikattan çok uzak olmadığını kaydeden Peskov, "Gerçekten ABD Başkanı bu çatışmaya son vermek isterse, Kiev rejimine emir verme imkanını kullanarak bunu çok hızlı bir şekilde yapabilir. Kiev rejimine Washington'dan emir gitmesi yeterli" ifadelerini kullandı.

Çatışmanın bir veya iki günde sona ermeyeceğini kabul eden Peskov, ancak Kiev rejiminin anahtarlarının Washington'da bulunduğunun altını çizdi.