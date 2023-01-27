Yaşam

Bingöl'de görev yapan özel harekat polisi, annesi, 2 ağabeyi ve yengesini öldürdü

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türkiye çevik kuvvet polisi Bingöl bursa

HABER MERKEZİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde annesi, iki ağabeyi ve yengesini silahla öldüren çevik kuvvet polisi teslim oldu.

Bingöl'de çevik kuvvet polisi olarak görev yapan A.E (29), alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husumet olduğu iddia edilen annesi ve ağabeylerini İznik Gölü kıyısındaki çamlık alana çağırdı.

A.E, burada aile bireylerine silahla ateş etti.

Zanlının annesi Bedriye E., ağabeyi Remzi E. ve yengesi Fatma E. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı olarak hastane kaldırılan şüphelinin diğer ağabeyi Mehmet E. (39) de müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. (Kaynak: AA)

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