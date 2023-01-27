‘Rusya, Irak’tan ikili ticarette dolar kullanmamasını istedi’

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Rusya’nın, Irak’tan ticarette dolar yerine Rusya rublesi veya Çin yuanını kullanmasını resmen istediği bildirildi.

Koordinasyon Çerçevesi liderlerinden Cebbar Udeh düzenlediği basın toplantısında, “Irak ile Rusya arasında tahıl ve askeri teçhizat tedarikinde ticaret hacmi milyarlarca doları aştı” dedi.

Udeh, “Rusya, Irak'ın en önemli tahıl tedarik kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor ve her iki ülke de ticari ilişkileri güçlendirmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Iraklı siyasetçi, Rusya’nın Irak’tan ikili ticarette Rus rublesi veya Çin yuanını kullanmasını resmen istediğini aktardı.

Bu, tarihin en yüksek değerini kaydeden ve ülke ekonomisini doğrudan etkileyen Irak dinarı karşısında doların keskin değer kazanmasının ardından geldi.