ABD’den Türkiye-İsveç-Finlandiya açıklaması: Kendi aranızda halledin

HABER MERKEZİ

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliklerini güçlü bir biçimde desteklediklerini ancak diğer taraftan Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıkların bu üç ülke arasında halledilmesi gerektiğini savundu.

Kirby, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri konusundaki endişelerinin farkında olduklarını belirterek, bu husustaki müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

UKRAYNA’NIN F-16 TALEBİ

Ukrayna’nın F-16 taleplerine ilişkin bir soruya ise Kirby, Ukraynalıların kendilerini savunmak için böyle bir taleplerinin bulunmasının sürpriz olmadığını ifade etti.

“Onları bu konuda suçlayamazsınız” diyen Kirby, yeni bir yardıma ilişkin duyuracak bir bilginin olmadığını söyledi.

Kirby ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü 24 Şubat’ta Ukrayna’yı ziyaret edebileceğine ilişkin haberlerle ilgili ise Başkan’ın ziyaret takvimiyle ilgili bilgi veremeyeceğini aktardı.

Rusya’nın Afganistan’daki Taliban yönetiminden ABD’nin işgal sonrası bıraktığı silahları almak istediğine yönelik soru üzerine ise Kirby, bunu doğrulayacak bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.