Politika

Siirt'te 15 günlük eylem yasağı

Siirt'e 15 günlük eylem yasağının getirildiği bildirildi.
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kürdistan Siirt Valisi yasak eylem

HABER MERKEZİ

Siirt Valiliği, 30 Ocak’tan itibaren 2 hafta süreyle basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma ve benzeri faaliyetlere yasak getirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada; Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) PKK'ye yönelik devam eden askeri operasyonları nedeniyle Siirt’te 30 Ocak günü 00.01’den, 13 Şubat günü saat 23.59’a kadar (15 gün) yasak ilan edildi.   

Ayrıca, basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma ve benzeri faaliyetlere yasak getirildiği belirtildi.

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