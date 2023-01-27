Kürt dostu Mısırlı yazar Recai Fayid yaşamını yitirdi

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Mısırlı Kürt dostu yazar Prof. Dr. Recai Fayid’in bugün 80 yaşında Kahire’de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Fayid, Mısır ve Arap medyasında Kürt meselesi üzerine çeşitli makale ve araştırmalar yayınlamış, Kürdistanı işgal eden ülkelere karşı mücadelede Kürt milletinin haklarını savunmuş bir Arap yazar olarak biliniyordu.

1943'te Mısır'ın Tanta kentinde dünyaya gelen Fayid, 1979-1988 yılları arasında Erbil'de yaşadı.

Fayid’in Halepçe'ye yönelik kimyasal saldırı ve Enfal suçları hakkında da çeşitli yayınları bulunuyor.

Öte yandan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mısırlı yazar ve araştırmacı, Mısır Kürt Araştırmaları Merkezi Başkanı Profesör Recai Fayid'in ölüm haberini büyük bir üzüntüyle aldım” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani, “Onun gidişiyle Kürdistan halkı bir dostunu ve haklı davasının sadık bir destekçisini kaybetti. Yüce Allah'tan merhumun ruhunu rahmetiyle kuşatmasını ve herkese sabır ve teselli vermesini temenni ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.