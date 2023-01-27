Kudüs'te sinagoga silahlı saldırı: 7 ölü

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Kudüs'ün doğusundaki Neve Yakov mahallesinde bir sinagog yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda en 7 İsrailli'nin öldüğü beş kişinin de yaralandığı bildirildi.

Jerusalem Post gazetesi ise en az 7 İsraillinin öldüğü ve en az 10 kişinin de yaralandığını aktardı.

Haaretz gazetesinin haberine göre saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

Ülke medyası silahlı saldırganın sinagogdan çıkan bir gruba ateş açtığını bildirdi.

Beyaz bir araçla sinagog önüne gelen şahsın saldırıyı tek başına düzenlediği belirtilirken bazı İsrailli kaynaklar, ölü ve yaralı sayının artabileceğini belirtti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan ilk açıklamada, Doğu Kudüs’te bulunan Neve Yakov Yahudi yerleşim birimine silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, "Saldırganı etkisiz hale getirmeyi başardık. Bölgeye çok sayıda kuvvet konuşlandırıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor" denildi.

İsrail ordusu dün Filistin'in Cenin kentinde bir operasyon düzenlemiş ve 9 Filistinli saldırı sırasında hayatını kaybetmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun olay yerinden bilgi aldığı, ilerleyen saatlerde durum değerlendirmesi yapacağı bildirildi.