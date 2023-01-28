5 ülke Türkiye’deki vatandaşlarını uyardı: Terör saldırısı riski artıyor

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ABD, Fransa, İtalya, İspanya ve Almanya; İstanbul başta olmak üzere Türkiye'deki bazı ibadethanelerde "terör saldırısı" riskine karşı vatandaşlarını uyardı.

Söz konusu ülkeler, vatandaşlarına dini mekanlar dahil olmak üzere kalabalık yerlerden uzak durulması gerektiğini bildirdi.

ABD Büyükelçiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Avrupa'da son zamanlarda yaşanan Kuran yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye'deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler" denildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise, Türkiye için güvenlik ve seyahat uyarısında bulundu. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul'da yaşayan Alman vatandaşlarına olası bir terör saldırısı nedeniyle dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği'nden yapılan uyarıda, "ABD Konsolosluğu'nun 27 Ocak 2023'te yayımladığı güvenlik uyarısında hatırlatıldığı üzere, Türkiye'de terör saldırısı riski arttığından Türkiye'de ikamet eden ya da Türkiye'den geçmekte olan Fransızlar ibadet yerleri de dahil olmak üzere özellikle yabancı uyruklular tarafından ziyaret edildiği bilinen buluşma noktalarında azami dikkat göstermeye çağrılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Avrupa'daki Kuran yakma olayları ve çeşitli ülkelerdeki ibadet yerlerinin yakınında birbirini izleyen terör eylemleri göz önüne alındığında, ibadet yerlerinin yakın çevresinden, kalabalıklardan ve turistlerin yoğun olduğu uğrak yerlerinden kaçınılması tavsiye edilir" denildi.

Benzer bir uyarı metni de İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliği'nden geldi.