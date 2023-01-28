Politika

Almanya Ukrayna’nın savaş uçağı talebini geri çevirdi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'dan Ukrayna'ya savaş uçağı sevk edilmesine karşı olduğunu açıkladı.
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avrupa Almanya Ukrayna Boris Pistorius F-16 savaş uçakları

HABER MERKEZİ

Alman Bakan, Süddeutsche Zeitung gazetesinin hafta sonu baskısı için verdiği demeçte "Ben bunu mümkün görmüyorum" dedi.

Almanya Ukrayna'ya Leopard 2 tipi muharebe tankları gönderilmesi yönünde karar almıştı. Ancak Bakan, savaş uçaklarının tanklardan farklı özellikleri bulunduğunu belirterek, uçak sevkiyatına itirazını şu sözlerle gerekçelendirdi:

"Savaş uçakları muharebe tanklarından çok daha karmaşık sistemlerdir ve tamamen farklı bir menzile ve ateş gücüne sahiptir. Bu noktada güncel olarak şiddetle uyarıda bulunacağım boyutlara girmiş oluruz."

Almanya ve diğer Batılı ülkelerin Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya savaş tankı vermeyi kabul etmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy savaş uçakları talebinde de bulunmuştu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Ukrayna liderinin bu talebini reddetmişti.

"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ GÜÇLENDİRİLMELİ"

Ukrayna'ya savaş uçağı yollamaya karşı çıkan Almanya Savunma Bakanı Pistorius buna karşın Ukrayna hava savunma sistemlerinin daha da güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Ukrayna'da halihazırda Alman yapımı Gepard uçaksavar tankları kullanılıyor. Ancak mühimmat tedarikinde sorunlar yaşanıyor. Almanya'nın, söz konusu tanklar için İsviçre yapımı mühimmatı Ukrayna'ya vermek istemesine Bern hükümeti karşı çıktı.

Gepard mühimmatı İsviçre dışında Brezilya ve Katar'dan da temin edilebiliyor.

Pistorius Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, "Bu konuda ilerleme kaydetmek için çeşitli ortaklarla görüşmeler yapıyoruz. Ancak Almanya'da kendi üretim hattımızı kuracağımız konusunda da umutluyum" dedi. (Kaynak: DW)

 

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