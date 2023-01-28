Biden: Adalet arayanlar şiddete ve yıkıma başvurmamalı

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ABD'de Tennessee eyaletinin Memphis kentinde yaklaşık üç hafta önce beş polis memuru tarafından dövüldükten sonra hastanede ölen Tyre Nichols'ın darp edildiği anlara ilişkin görüntüler kamuoyu ile paylaşıldı.

ABD'de 5 polis memuru tarafından dikkatsiz araç kullandığı gerekçesiyle durdurulduktan sonra polis şiddetine maruz kalan, daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tyre Nichols için New York Times Meydanı’nda protesto düzenlendi.

Protesto gösterileri sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Nüfusun çoğunluğunun siyahi olduğu Memphis kentinde yaşanan şiddet olayında, polis, dikkatsiz araç kullandığı gerekçesiyle Tyre Nichols'u zorla aracından indirdi.

Görüntülerde, Nichols polis memurları tarafından yere yatırılıyor ve aralarında kısa bir münakaşa yaşanıyor. Ardından polislerin elinden kurtulan 29 yaşındaki adam kaçarken şok tabancasıyla vuruluyor. Nichols'u yakalayan polisler, dakikalarca siyahi adama şiddet uyguluyor.

Nichols'un yüzüne biber gazı sıkıldıktan sonra "anne" diye bağırdığı görülüyor.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Nichols 10 Ocak'ta hayatını kaybetti. Görevden alınan polislerse cinayetle suçlanıyor.

BIDEN’DAN “İTİDAL” ÇAĞRISI

ABD Başkanı Joe Biden, Tire Nichols'un öldürülmesi anıyla ilgili paylaşılan videoya ilişkin açıklama yaptı.

“Pek çok kişi gibi ben de Tire Nichols'un ölümüyle sonuçlanan dayağın korkunç videosunu görünce öfkelendim ve derinden acı çektim” diyen Biden, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Siyah Amerikalıların her gün yaşadıkları derin korku ve travmanın, acının ve yorgunluğun bir başka acı verici hatırlatıcısıdır. Kalbim, Tire Nichols'un ailesi ve Memphis ile ülkenin dört bir yanındaki bu son derece acı verici kaybın yasını tutan Amerikalılarla birlikte. Bu akşam yayınlanan görüntüler insanları haklı olarak öfkelendirecek.”

Joe Biden, “Adalet arayanlar şiddete ve yıkıma başvurmamalıdır. Şiddet asla kabul edilemez; yasadışı ve yıkıcıdır. Barışçıl protesto çağrısı konusunda Nichols'un ailesine katılıyorum” dedi.

Nichols'un soruşturmasının hızlı, eksiksiz ve şeffaf olması gerektiğini vurgulayan ABD Başkanı, “Ceza sistemimizin herkes için adil ve tarafsız olması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Gerçek ve kalıcı değişim, ancak bunun gibi trajedilerin bir daha yaşanmaması için harekete geçersek gelecek” ifadelerini kullandı.