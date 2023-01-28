Politika

KDP ve KYB heyetleri Süleymaniye'de bir araya geliyor

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) heyetlerinin bugün Süleymaniye’de bir araya geleceği bildirildi.
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kürdistan KDP KYB Görüşme Süleymaniye

SÜLEYMANİYE (K24)

K24’e konuşan KDP’nin Süleymaniye-Halepçe Teşkilatı Başkanı Ali Hüseyin, bugün KDP-KYB heyetlerinin Süleymaniye’de bir araya geleceğinin bilgisini verdi.

İki taraf arasında geçmişte pek çok sorun yaşandığını ve bu sorunların diyalogla çözüldüğünü hatırlatan Hüseyin, “Bizim sorumluluklarımız var. Bunlardan biri de Kürdistan Bölgesi’ni korumaktır. Bu, bizim görevimiz. Farklılıklarımız olsa dahi birçok ortak noktamız var” şeklinde konuştu.

K24’e değerlendirmelerde bulunan KYB Sözcüsü Soran Cemal Tahir de sorunların ve anlaşmazlıkların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen KDP üyesi Piştîwan Sadiq, “Birkaç toplantıya ihtiyacımız var. Sorunu bir toplantıda çözmek gerekmiyor; elbette bu, sorunların çözülemeyecek kadar büyük olduğu anlamına da gelmiyor” dedi.

KDP Politbüro, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada KYB’yle görüşmeye hazır olduklarını bildirmişti.

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