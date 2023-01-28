Yaşam

11 kentte yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji'nin verdiği bilgilere göre, bugünden itibaren 11 Kürt kentinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
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kürdistan kar yağışı

HABER MERKEZİ

Alınan bilgilere göre, Sivas, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm), Dersim, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacak.

Beklenen kar yağışlarının, bugün sabah saatlerinden itibaren başlayacağı ifade edildi.

Kuvvetli kar yağışlarının yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarasında bulunuldu. 

 

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