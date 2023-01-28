Afrin: Silahlı gruplar ormandaki tüm ağaçları kesti

ERBİL (K24)

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Afrin’in Cinderes kasabasındaki Qaziqli Dağı ormanında tüm ağaçların kesildiği görülüyor.

Videoyu paylaşan kişi, “Bu genç bir ormandı, buradaki tüm ağaçlar kesilmiş. Bir tarafta sadece birkaç ağaç kalmış” dedi.

Öte yandan Afrin İnsan Hakları Örgütü'ne göre orman, Cinderes kasabasına bağlı Kefersafrê ve Tetera adlı iki köy arasında bulunuyor.

İnsan Hakları Örgütü, “Burası büyük bir ormandı, çeşit çeşit ağaç vardı” açıklamasında bulunarak, kesilen ağaçların Afrin, Azez, Sermede ve İdlib pazarlarında satıldığını aktardı.

Ayrıca bazı ağaçların Türkiye’ye götürüldüğü de ifade edildi.

Zeytin ağaçlarıyla tanınan ve yaklaşık 20 milyon zeytin ağacının bulunduğu Rojava’nın Afrin bölgesi, 18 Mart 2018 yılında Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne girdi. Uluslararası basına göre, zeytin ağaçlarından elde edilen mahsuller silahlı gruplar için bir gelir kaynağı haline geldi.