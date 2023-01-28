Politika

Afrin: Silahlı gruplar ormandaki tüm ağaçları kesti

Türkiye destekli silahlı grupların ve Afrin’e yerleştirilen Arapların bir ormandaki tüm ağaçları tamamen kestiği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Afrin Orman zeytin ağaçları silahlı gruplar

ERBİL (K24)

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Afrin’in Cinderes kasabasındaki Qaziqli Dağı ormanında tüm ağaçların kesildiği görülüyor.

Videoyu paylaşan kişi, “Bu genç bir ormandı, buradaki tüm ağaçlar kesilmiş. Bir tarafta sadece birkaç ağaç kalmış” dedi.

Öte yandan Afrin İnsan Hakları Örgütü'ne göre orman, Cinderes kasabasına bağlı Kefersafrê ve Tetera adlı iki köy arasında bulunuyor.

İnsan Hakları Örgütü, “Burası büyük bir ormandı, çeşit çeşit ağaç vardı” açıklamasında bulunarak, kesilen ağaçların Afrin, Azez, Sermede ve İdlib pazarlarında satıldığını aktardı.

Ayrıca bazı ağaçların Türkiye’ye götürüldüğü de ifade edildi.

Zeytin ağaçlarıyla tanınan ve yaklaşık 20 milyon zeytin ağacının bulunduğu Rojava’nın Afrin bölgesi, 18 Mart 2018 yılında Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne girdi. Uluslararası basına göre, zeytin ağaçlarından elde edilen mahsuller silahlı gruplar için bir gelir kaynağı haline geldi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv