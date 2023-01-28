Kudüs’te bir saldırı daha

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İsrail ordusunun perşembe günü Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'nda ikisi sivil, yedisi çeşitli Filistinli silahlı gruplara üye toplam dokuz Filistinliyi öldürmesinin ardından Kudüs'te son 15 yılın en ölümcül saldırısı yaşandı.

Dün akşam Kudüs'teki Neve Yaakov mahallesinde bulunan sinagogdan çıkanlara 21 yaşındaki Filistinli Alkam Khairi ateş açtı. Holokost Anma Günü'nde gerçekleşen saldırıda yoldan geçenler de hedef olurken, saldırıda yedi İsrailli öldü, üçü yaralandı.

İsrail polisinin açıklamasına göre aracıyla kaçmaya çalışan Khairi yaşanan çatışmanın ardından polis tarafından vurularak öldürüldü. Saldırıyı hiçbir Filistinli örgüt üstlenmedi ancak Lübnan Hizbullah'ı ve Filistinli İslami Cihad örgütü saldırıyı öven açıklamalar yaptı. İsrail yıl başından bu yana Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda en az 30 Filistinliyi öldürmüş, ayrıca cuma günü İsrail'e atılan iki rokete karşı misilleme yaparak Gazze'ye hava saldırısı düzenlemişti. İsrail saldırıda Hamas'a ait hedefleri vurduğunu duyurmuştu.

42 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İsrail polisi sinagog saldırısının ardından ise 42 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında saldırganın aile üyeleri de bulunuyor. Ayrıca gözaltına alınanların çoğunun Et-Tur mahallesinden olduğu açıklandı.

KUDÜS'TE İKİNCİ SİLAHLI SALDIRI: SALDIRGAN 13 YAŞINDAKİ BİR FİLİSTİNLİ

Sinagog saldırısından saatler sonra Kudüs'ün tarihi kent bölgesinde gerçekleşen silahlı saldırıda da iki İsrailli ağır yaralandı. İsrail polisi saldırıyı "terör saldırısı" diye duyururken saldırganın polis tarafından vurulduğu ve yaralı olarak yakalandığı açıklandı. Yaralanan baba oğulun sağlık durumlarının stabil olduğu, saldırıyı yapan kişinin 13 yaşındaki Filistinli bir çocuk olduğu da duyuruldu.

ABD SİNAGOG SALDIRISINI KINADI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken sinagog saldırısını en güçlü ifadelerle kınadıklarını duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile saldırının ardından telefon görüşmesi yaparak destek önerisinde bulundu. Saldırı sonrası Başbakan Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir olay yerini ziyaret etmişti.