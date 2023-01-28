Kuraklık nedeniyle Rojava’da tarım tehdit altında

KAMIŞLO (K24)

Yağışların az olması nedeniyle Rojava’nın tarım alanları tehdit altında.

K24’e konuşan Kamışlolu Halid Abdullah, yıllardır çiftçilik yaptığını ve ekmeğini tarımdan kazandığını belirterek, kuraklığın kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Halid, “Tohum ve gübre iyi değil. Yağmur bu sene az. Türkiye de suyu kesti. Bölgemiz artık sulardan faydalanamıyor. Yer altı suyu için 400 ila 600 metre kazmamız gerekiyor ve bu çok maliyetli” dedi.

Eskisi gibi tarım ürünlerinden faydalanamadıklarını ve giderlerinin arttığını vurgulayan Kürt çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eskiden ürünlerimizi dört gözle beklerdik, projeler hayata geçirirdik. Kârımız da iyiydi. Ev masraflarını hep karşıladık. İnşallah eski günler geri gelir, çocuklarımın kalbine neşe katar.”

Öte yandan kuraklık, kuyuları ve yeraltı sularını da olumsuz etkilediği için çiftçilerin sondaj yapması gerekiyor.

Rojavalı bir mühendis, sondaj çalışmalarının Özerk Yönetim’in görevlerinden biri olduğunu ve bu konuda planlama yapması gerektiğini kaydetti.

Rojava halkının yüzde 46’sı doğrudan tarımdan gelen gelirle geçimini sağlıyor. Bu nedenle kuraklık halkın yaşamını olumsuz etkiliyor.

Rojava’daki tarlaların yüzde 70’inde buğday, arpa, mercimek ve pamuk ekiliyor.