Politika

KDP ile KYB’den ortak açıklama

KDP ve KYB heyetlerinin toplantısı sonrası ortak açıklama yapıldı.
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kürdistan KDP KYB

SÜLEYMANİYE (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro heyeti bugün Süleymaniye’de Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro’yu ziyaret etti.

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi durumla ilgili bazı konuların görüşülmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, “İki taraf daha önce üzerinde mutabakat sağlanan anlaşmayla ilgili genel durum, iç ve bölgesel sorunlar hakkında görüş ve önerilerini ifade etti” denildi.

İki tarafın, ilk fırsatta bir kez daha toplanma kararı aldığı kaydedildi.

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