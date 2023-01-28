Gözlemevi: DSG 10 DAİŞ’liyi yakaladı

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve Asayiş Güçleri’nin Rakka'nın El-Cezra Mahallesi’nde DAİŞ’e yönelik arama operasyonu düzenlediğini aktardı.

Gözlemevi, DAİŞ’e ait olduğu belirtilen bir hücre evine yönelik yapılan operasyonda 10 örgüt mensubunun yakalandığını, bir patlayıcı deposunun yanı sıra, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini belirtti.

El-Cezra Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından geçtiğimiz Cuma günü başlayan operasyonda 32 DAİŞ mensubu daha yakalanmıştı.

DSG, bu operasyonun DAİŞ tarafından öldürülen 6 savaşçısının intikamını almak amacıyla yapıldığını duyurmuştu.