ABD’den KDP-KYB toplantısı mesajı: Birlik olan bir ev, her zaman başarır

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro heyeti bugün Süleymaniye’de Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro’yu ziyaret etti. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, toplantıların devam edeceği mesajı verildi.

Konuya ilişkin ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu da Twitter’dan bir mesaj paylaştı.

Mesajda, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ndeki ortaklarımızın kendi halklarının yararına iç ilişkileri onarmak için adımlar atmasını memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.

KDP ile KYB’nin birlikte çalışarak daha güçlü bir Kürdistan Bölgesi inşa edebileceği vurgulanan mesajda, “Birlik olan bir ev her zaman başarılı olacaktır”