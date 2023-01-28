Politika

ABD’den KDP-KYB toplantısı mesajı: Birlik olan bir ev, her zaman başarır

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, KDP ile KYB’nin bugünkü toplantısına destek mesajı verdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan KDP KYB ABD Erbil Başkonsolosluğu

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro heyeti bugün Süleymaniye’de Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro’yu ziyaret etti. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, toplantıların devam edeceği mesajı verildi.

Konuya ilişkin ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu da Twitter’dan bir mesaj paylaştı.

Mesajda, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ndeki ortaklarımızın kendi halklarının yararına iç ilişkileri onarmak için adımlar atmasını memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.

KDP ile KYB’nin birlikte çalışarak daha güçlü bir Kürdistan Bölgesi inşa edebileceği vurgulanan mesajda, “Birlik olan bir ev her zaman başarılı olacaktır”

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv