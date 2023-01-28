Politika

İngiltere: KDP - KYB görüşmesini memnuniyetle karşılıyoruz

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosluğu, KDP ile KYB arasında gerçekleşen toplantıya destek verdi.
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kürdistan KDP KYB İngiltere

ERBİL (K24)

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosluğu, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbürolarının gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Bugünkü toplantının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, “Kürdistan Bölgesi’nin yararına ortak bir zemin bulunması için çok önemli bir ilk adım” denildi.

Açıklamada, bir sonraki toplantıda kilit konularda ilerleme kaydedilmesinin dört gözle beklendiği ifade edildi.

KDP ve KYB heyetleri uzun bir süreden sonra bugün Süleymaniye’de bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, görüşmelerin devam edeceği mesajı verildi.

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