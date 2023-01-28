Billström: İsveç - Türkiye görüşmelerine ara verildi

HABER MERKEZİ

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye ile yürütülen NATO görüşmelerine ara verildiğini duyurdu.

Billström, buna rağmen hükümetin umudunun bu yaz NATO'ya tam üye olmak olduğunu belirtti.

Bu yıl 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak olan NATO zirvesine kadar üyeliğin gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

İsveç'te Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an yakmıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç hükümetine tepki göstererek, “Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO’ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir destek bekleyemeyecekleri açıktır” demişti.