Demirtaş: İktidar seçim öncesi Kobani'ye bir saldırı planı yapıyor

HABER MERKEZİ

Edirne Cezaevi'nde Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından Kobani ve Cumhur İttifakı'yla ilgili paylaşımda bulundu.

İktidarın seçimlerden önce Kobani'ye bir saldırı planladığını söyleyen Demirtaş, muhalefetin en büyük sınavının da bu plan karşısında alacağı tutum olduğunu söyledi.

Demirtaş'ın paylaşımları şöyle:

"Cumhur İttifakı neden kazanacak aday bulmuyor da hem aday olamayacak hem de kazanamayacak kişide ısrar ediyor? Yok eğer Erdoğan kazanacak adaysa ne diye 170 bin oyu olan HÜDA-PAR'ı da ittifaka katmak için çabalıyor?

AKP + MHP + BBP + Vatan Partisi + HÜDAPAR. Sizce bunları bir araya getiren şey ne olabilir? Ağır bir suç ortaklığı mı? Yoksa yeni bir savaş planının ön hazırlığı mı? Memleket sevdası olmadığı kesin.

İktidar, seçim öncesi Kobani'ye bir saldırı planı yapıyor. Muhalefetin en büyük sınavı, bu sinsi plan karşısında alacağı tutumdur. Oy için başkasının toprağını işgal girişimine 'ayaklarına taş değmesin' mi, yoksa seçim uğruna girişilen savaşa cesurca 'hayır' mı?"