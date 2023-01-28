Politika

Mardin'de 2 haftalık eylem yasağı

Mardin’de 2 hafta boyunca eylem, miting ve açlık grevi gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.
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Mardin Valiliği
Mardin Valiliği
kürdistan Mardin eylem yasak kararı

HABER MERKEZİ

Mardin Valiliği, kent genelinde 29 Ocak’tan itibaren 2 hafta boyunca her türlü toplanma, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting yapma, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada; 29 Ocak Pazar günü saat 00.01’den itibaren 12 Şubat Pazar günü saat 00.00’a kadar, kent genelinde gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi gibi eylem ve etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araç ve kişilerin il sınırlarına girişlerinin yasaklandığı duyuruldu.   

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