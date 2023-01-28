Politika

Almanya Başbakanı’ndan Rusya açıklaması: Artık işbirliği yapmıyoruz

Almanya Başbakanı Scholz, ülkesinin Rusya’yla işbirliğinin olmadığı yeni gerçekliğe çabuk adapte olduğunu söyledi.
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Olaf Scholz (Foto: AFP)
Olaf Scholz (Foto: AFP)
avrupa Olaf Scholz Almanya Rusya Petrol

HABER MERKEZİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Güney Amerika ziyareti öncesinde Arjantin’in La Nación, Şili’nin El Mercurio ve Brezilya’nın O Globo gazetelerine konuştu.

Scholz verdiği demeçte, “Almanya yeni gerçekliğe çabuk adapte oldu. Rusya’yla artık işbirliği yapmadığımız bir gerçeklik. Birkaç ay içinde Almanya’daki enerji tedarik sistemini değiştirdik ve kendimizi Rusya’dan gelen doğalgaz, petrol veya kömürden bağımsız hale getirdik” ifadelerini kullandı.

Scholz, “Ekonomimizin tek taraflı bağımlılığını azaltmaya çalışıyoruz” diye ekledi.

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