Taliban kadınların üniversite sınavına girişini yasakladı

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Taliban’a bağlı Yüksek Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Ziyaullah Haşimi, yaptığı açıklamada özel üniversitelere kadınların giriş sınavlara alınmasının yasak olduğunu hatırlatan mektuplar gönderildiğini duyurdu.

Taliban, kadınların devlet ve özel üniversitelere girişini geçtiğimiz ay yasaklamıştı. Yüksek Eğitim Bakanı Nida Muhammed Nedim, kararın karşı cinslerin üniversitelerde bir arada olmalarını engellemek için gerekli olduğunu savunmuş ve üniversitelerde öğretilen bazı konuların da İslami prensiplere aykırı olduğuna inandığını söylemişti.

Bu sorunları çözmek için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Nedim, sorunlar hallolunca üniversitelerin kadınlar için tekrar açılabileceğini belirtmişti.

Afganistan'da üniversite giriş sınavları baz bölgelerde 29 Ocak Pazar günü yapılacak. Diğerlerinde ise 27 Şubat'tan itibaren yapılacak.

Afganistan'da 24 şehirde 140 özel üniversitede 200 bin civarında öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrencilerden 60 ila 70 binini kadınlar oluşturuyor.

Taliban benzer vaatleri ortaokul ve liseler için de açıklamış ve üniforma, servis gibi teknik sorunlar aşıldığında kız öğrencilerin tekrar okullara döneceğini duyurmuştu.