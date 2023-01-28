Türkiye'den ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yaşayan ve ABD'ye seyahat edecek Türkiye vatandaşlarının tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bakanlığın açıklamasında Tyre Nichols isimli bir kişinin ABD'nin Tennessee eyaletinin Memphis şehrinde polis şiddetine maruz kaldıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine ABD çapında protestolar gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan protestolar uyarınca, ABD'de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaştığı bölgelerden uzak durmalarında, olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı tacizler ve saldırılar karşısında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında, ayrıca, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve ABD güvenlik güçleri ile Bakanlığımız, Vaşington Büyükelçiliğimiz ve ABD'deki Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde özellikle fayda görülmektedir. ABD'de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde, aşağıda irtibat bilgisi sunulan Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları mümkündür."

AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN DE UYARI GELDİ

Öte yandan bakanlık, Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısında bulunduğu açıklamada şunları kaydetti:

"Son dönemde bazı Avrupa ülkelerinde İslam karşıtı, yabancı düşmanı ve ırkçı nitelikteki eylemlerde, keza terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda gösterilerinde artış meydana geldiği görülmektedir. Avrupa'da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin eriştiği tehlikeli boyutları yansıtan bu gelişmeler, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyeyi de açıkça ortaya koymaktadır."