Doğu Kürdistan’da deprem: 2 ölü, 664 yaralı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Doğu Kürdistan’ın Xoy kentindeki 5,8 büyüklüğündeki deprem yerin 6,49 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İran Sismoloji Merkezine göre ise yerel saatle 21.44'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5,9 olarak ölçüldü. Şu ana kadar en büyüğü 3,6 olmak üzere en az 20 artçı sarsıntı kaydedildi.

70 KÖYDE HASAR VAR

Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, depremde 2 kişinin hayatını kaybettiğini 664 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralılardan 16’sının Selmas kentindeki hastaneye sevk edildiğini kaydeden Mutemediyan, 20 kişinin de yaralarının ağırlığı nedeniyle Xoy'daki hastanelere kaldırıldığını, 6 kişinin ise ameliyat edildiğini belirtti.

Yaklaşık 70 köyde hasar oluştuğunu ifade eden Mutemediyan, "Muhtemel hasarın tespiti için depremin merkez üssünden 30 kilometrelik bir yarıçapa kadar bilirkişiler gönderildi" dedi.

Ülke medyasında yer alan görüntülerde ise deprem nedeniyle bazı binaların kısmen yıkılmış olduğu görüldü.

Deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi. Kentte kısa süreli endişeye neden olurken, hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı atarak bir süre kar yağışı altında bekledi.