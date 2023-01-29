Politika

Zelenskiy: Uzun menzilli füzelere ihtiyacımız var

Zelenskiy, ülkesinde devam eden savaşta Rus ordusuna karşı daha etkili şekilde mücadele etmek için uzun menzilli füzelere ihtiyaç duyduklarını belirtti.
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Volodimir Zelenskiy (Foto: AFP)
Volodimir Zelenskiy (Foto: AFP)
dünya Volodimir Zelenskiy uzun menzilli füze

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus güçlerinin 28 Ocak'ta sabah saatlerinde Donetsk bölgesine bağlı Konstantinivka şehrine füze saldırıları düzenlediğini kaydeden Zelenskiy, saldırı sonucu 3 sivilin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıda sivillerin yaşadığı konutların hedef alındığını ifade eden Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin söz konusu saldırıyı S-300 füzeleriyle gerçekleştirdiğini aktardı.

Benzer saldırıların önlenmesi ve Rus ordusunun saldırı imkanlarının kısıtlanması için daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna'nın özellikle uzun menzilli füzelere ihtiyacı var" dedi.

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