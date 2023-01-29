Jina Emini’nin babasıyla röportaj yapan gazeteci yargılanmadan hüküm giydi

HABER MERKEZİ

Jina Emini’nin memleketi Doğu Kürdistan’ın Seqiz şehrinden bir gazeteci olan Marufiyan Tahran’da yaşıyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü’ne göre, Ekim ayı sonunda gözaltına alınan Marufiyan, başkentteki Evin Hapishanesi’ne konuldu.

AFP’nin haberine göre, Marufiyan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yargıç Afşari başkanlığındaki Devrim Mahkemesi’nin 26. şubesinin kararına dayanarak, hakkımda 2 yıl hapis, para cezası ve 5 yıl yurt dışına çıkma yasağı kararı verildi” yazdı

Kürt gazeteci, bu kararın duruşma gerçekleşmeden ve savunma yapılmadan verildiğini vurgulayarak, rejim aleyhinde propaganda yapmak ve yalan haber yaymakla suçlandığını ekledi.

Rouydad24 isimli haber sitesi için çalışan Marufiyan, 19 Ekim’de Jina Emini’nin babası Emced Emini ile yaptığı “Yalan söylüyorlar” başlıklı bir röportajı yayınladı. Haber sitesi söz konusu röportajı bir süre sonra yayından kaldırdı.

İranlı yetkililer, Jina Emini’nin hasta olduğunu ve bu nedenle hayatını kaybettiğini iddia etse de babası, kızının herhangi bir hastalığı olmadığını vurguladı.

Jina Emini’nin ailesi, kızlarının ahlak polisi tarafından tutulduğu sırada ölümcül bir darbe aldığını söyledi.

GÖSTERİLER 16 EYLÜL’DEN BERİ SÜRÜYOR

İran, 22 yaşındaki Kürt kadın Jina Emini’nin ülkedeki katı kadın giyim kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla 16 Eylül’de gözaltına alınmasından günler sonra ölümünden bu yana gösterilere tanık oluyor.

Yetkililer, söz konusu protestoları ‘düşmanların kışkırttığı isyan’ olarak nitelendirdi.

Çıkan olaylarda güvenlik mensupları da dahil olmak üzere yüzlerce kişi öldü, binlerce kişi de gözaltına alındı.

İnsan hakları örgütleri, ayaklanmanın patlak vermesinden bu yana yaklaşık 80 gazetecinin gözaltına alındığını tahmin ediyor.