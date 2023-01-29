Müzik

Kürt sanatçı Erdewan Zaxoyi 37 yıl önce kaybedildi

Kürt sanatçı Erdewan Zaxoyi’nin kaçırıldıktan sonra kaybedilmesinin üzerinden 37 yıl geçti.
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kürdistan Erdewan Zaxoyi kürt sanatçı

ERBİL (K24)

29 Ocak 1986’da Kürdistan’ın ünlü ses sanatçılarından Erdewan Zaxoyi, milli duruşu nedeniyle Baas rejimi tarafından kaçırıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı.

24 yaşında Kürt devriminin sesi olmayı başaran Erdewan Zaxoyi, Peşmerge üzerine onlarca şarkı söyledi. Yine bu yüzden Baas rejimi tarafından birçok kez baskı ve engellemelere maruz kaldı.

1957 yılında Zaxo’da dünyaya gelen sanatçının ilk şarkısı 1978’de piyasaya çıktı. Aynı yıl ilk kaseti de yayımlandı.

Ardında 300’den fazla eser bırakan Erdewan Zaxoyi, Peşmerge saflarındayken “Çûme Çiya” ve “Çiya Bilind in Cana min” isimli şarkıları yapmıştı.

Sanatçı, 1979 yılında evlenmişti.

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