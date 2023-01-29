Kürt illerinde yoğun kar yağışı: 1028 yerleşim biriminin yolu kapandı

HABER MERKEZİ

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sonucu kent genelinde 345 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karın temizlenmesi için çalışma başlattı.

Çatak-Bahçesaray kara yolu da yoğun kar ve tipi nedeniyle Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından geçişlere kapatıldı.

Beyaz örtüyle kaplanan kentin sakinleri iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

İpekyolu Belediyesi karla mücadele ekipleri de cadde ve kaldırımların temizlenmesi için çalışmalara başladı.

HAKKARİ

Kent merkezi ve ilçelerinde gece aralıklarla etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yağış nedeniyle beyaza bürünen şehir merkezi ve ilçelerde sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde 176 köy ve mezra yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Karayolları ve belediye ekipleri de yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürüttü.

BİTLİS

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle il genelinde 282 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, 10 şantiyedeki 80 personel ve 60 araçla yolların açılması için karla mücadele çalışması başlattıklarını kaydetti.

Belediye ve Karayolları ekipleri, ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Vatandaşlar da araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

MUŞ

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle 225 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Ekiplerin kapanan yollarda çalışma yürüttüğünü bildiren Yentür, "İlimizde 225 yerleşim biriminin yolu kapandı. Ekiplerimiz dün gece yaptıkları çalışmada 44 köy yolunu açtı ancak kar nedeniyle bu yollar yeniden kapandı. Vatandaşlarımızın ulaşımlarını sağlamak için 58 iş makinesi ve 100 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız asılsız ihbarlardan kaçınmalarıdır. Acil durumlar için köy muhtarlarımızla iletişim halindeyiz" diye konuştu.