Başkan Barzani: Bölgede şovenist ve işgalci zihniyet son bulmalı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani’nin Kuveyt’in Erbil Başkonsolosu Osman Davud’la yaptığı görüşmede bölgenin siyasi durumu ele alındı.

Kuveyt Emiri, halkı ve hükümetinin selamlarını Başkan Barzani’ye ileten Başkonsolos Davud, iki taraf arasındaki dostluk ilişkisine vurgu yaptı, Kürdistan Bölgesi’ndeki huzur ve gelişmişliğin emsal teşkil ettiğini ifade etti.

Kürdistan halkı ile Kuveyt halkı arasındaki ilişkinin tarihi olduğunu vurgulayan Başkan Barzani de iki halkın, şovenist zihniyetin sonucu olarak dayatılan acıları hissettiğini dile getirdi.

Başkan Barzani, bölgede kardeşlik ve istikrarın tesisi için, şovenist, işgalci ve dayatmacı zihniyetin son bulması gerektiğini belirtti.

Görüşmede bölgenin siyasi durumunun yanı sıra Erbil-Bağdat ilişkileri de ele alındı.