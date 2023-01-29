Politika

Başkan Barzani: Bölgede şovenist ve işgalci zihniyet son bulmalı

Başkan Barzani ile Kuveyt’in Erbil Başkonsolosu Davud, bölgedeki son gelişmeleri görüştü.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesud Barzani Kuveytin Erbil Başkonsolosu

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani’nin Kuveyt’in Erbil Başkonsolosu Osman Davud’la yaptığı görüşmede bölgenin siyasi durumu ele alındı.

Kuveyt Emiri, halkı ve hükümetinin selamlarını Başkan Barzani’ye ileten Başkonsolos Davud, iki taraf arasındaki dostluk ilişkisine vurgu yaptı, Kürdistan Bölgesi’ndeki huzur ve gelişmişliğin emsal teşkil ettiğini ifade etti.

Kürdistan halkı ile Kuveyt halkı arasındaki ilişkinin tarihi olduğunu vurgulayan Başkan Barzani de iki halkın, şovenist zihniyetin sonucu olarak dayatılan acıları hissettiğini dile getirdi.

Başkan Barzani, bölgede kardeşlik ve istikrarın tesisi için, şovenist, işgalci ve dayatmacı zihniyetin son bulması gerektiğini belirtti.

Görüşmede bölgenin siyasi durumunun yanı sıra Erbil-Bağdat ilişkileri de ele alındı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv