Rus yetkili: Üçüncü Dünya Savaşı çıkarsa her şey toza dönüşür

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Tass haber ajansına göre, Medvedev bugün Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Birincisi, Avrupa’da kimsenin ihtiyaç duymadığı Ukrayna’nın savunması, herhangi bir şey olursa bunak Eski Dünya’yı misillemeden kurtaramayacak. İkincisi, Üçüncü Dünya Savaşı patlak verdiğinde ne yazık ki bu savaş ne tanklarda, ne de savaş uçaklarında olmayacak. Sonunda her şey kesinlikle toza dönüşecek” ifadelerini kullandı.

Medvedev bu ifadeleriyle, özellikle İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto’nun, Rus tanklarının Kiev’e ve Avrupa sınırlarına ulaşması halinde Üçüncü Dünya Savaşı’nın patlak vereceği ve Ukrayna’ya gönderilen silahların tırmanışı durdurma amaçlı olduğuna dair açıklamasına yanıt verdi.

Medvedev ayrıca, İngiltere’nin Kiev’e ‘NATO’nun sahip olduğu tüm silahları’ tedarik etme çağrılarına da atıfta bulundu.

Almanya, geçtiğimiz hafta Leopard 2 tanklarını Ukrayna’ya göndereceğini duyururken, ABD Ukrayna’ya 31 adet M1 Abrams tankı göndereceğini bildirdi.

İngiltere ve Polonya bu konuda şimdiden somut taahhütlerde bulundu ve diğer ülkelerin de aynı adımı atması bekleniyor.