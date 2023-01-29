İngiltere Başbakanı, Kürt siyasetçi Zahawi’yi görevden aldı

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın Bakanlık Yasasını "ciddi şekilde ihlal ettiği" gerekçesiyle Nadhim Zahawi’yi bu sabah görevden aldığı açıklandı.

Zahawi'nin, vergi departmanıyla bir davasının çözümü için İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi'ne milyonlarca sterlin ödediği ortaya çıktıktan sonra hakkında soruşturma başlatılmış ve parlamentoda detaylı bir sorgulamaya alınmıştı.

Zahawi'nin Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde ödenmemiş milyonlarca sterlinlik vergi nedeniyle Gelir ve Gümrük İdaresine ceza ödediği ortaya çıkmıştı.

İngiliz basını Zahawi'nin 5 milyon sterlin ceza ödediğini yazmıştı.

Ödemediği vergiyle ilgili hakkında soruşturma başlatılan Zahawi'ye bir süredir istifa çağrıları yapılıyordu.

Sunak, Zahawi'ye yazdığı bir mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl başbakan olduğumda, liderliğini yaptığım hükümetin her düzeyde dürüstlük, profesyonellik ve hesap verebilirliğe sahip olacağına söz verdim. Bu nedenle, kişisel mali düzenlemeleriniz ve beyannamelerinizle ilgili son günlerde ortaya çıkan yeni bilgilerden sonra, bakanların menfaatleri konusunda bağımsız danışman olan Sir Laurie Magnus'tan bu konuyu kapsamlı bir şekilde araştırmasını istedim. Soruşturmada tam bir işbirliği yapmayı kabul ettiniz ve taahhüt ettiniz" ifadelerini kullandı.

Bağımsız danışmanın -bulgularını ikimizle de paylaştığı- soruşturmasının tamamlanmasının ardından, bakanlık yasasının ciddi şekilde ihlal edildiği açıktır.

Sonuç olarak, sizi Majestelerinin hükümetindeki görevinizden alma kararımı size bildirdim."

NADHIM ZAHAWI’NİN SİYASİ KARİYERİ

1967’de Xaneqin’de dünyaya gelen Kürt siyasetçi Nadhim Zahawi, 1976’da Saddam Hüseyin rejiminin baskısı sonucu ailesiyle birlikte İngiltere’ye göç etti.

University College London’da Kimya Mühendisliği okuyan Zahawi, 2010’da milletvekili olarak seçilerek, Muhafazakar Parti’de pek çok görev aldı.

Salgın döneminde Covid-19 aşılama programının başında bulunan Zahawi, daha sonra Maliye ve Eğitim Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Kürt siyasetçi Nadhim Zahawi’nin son kabinede Portföysüz Bakan olarak atanmıştı.