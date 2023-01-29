Rojhilat’taki depremde bilanço ağırlaşıyor

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Cumartesi günü yerel saatle 21.44'te meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşiyor.

Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, depremde 2 kişinin hayatını kaybettiğini 664 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Batı Azerbaycan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen şiddetli sarsıntı nedeniyle en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 816 kişinin de yaralandığı bildirildi. Depremde yaklaşık 70 köyde hasar oluştuğu aktarıldı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, depremin Tahran, Tebriz ve Urmiye şehirlerinde de hissedildiği belirtilmişti.

Deprem, Van ve çevre illerde de hissedilmişti.

Ülke medyasında yer alan görüntülerde ise deprem nedeniyle bazı binaların kısmen yıkılmış olduğu görülmüştü.