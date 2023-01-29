Amedspor kritik maçta Urfaspor’u devirdi

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 20’nci haftasında zirve mücadelesi veren Amedspor ve Urfaspor karşı karşıya geldi.

Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan maçın ilk yarısının son dakikasında Mehmet Alaeddinoğlu, attığı golle Amedspor’u 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Amedspor sahadan 1-0 galip ayrıldı ve kritik 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla puanını 40’a çıkaran Amedspor ikinciliğe yükselirken, Urfaspor 38 puanla 3’üncü sıraya geriledi.

Amedspor gelecek hafta Somaspor’a konuk olacak, Urfaspor ise evinde Esenler Erokspor ile mücadele edecek.