ENAG’dan 2022 raporu: Gerçekten ürkütücü

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ENAG raporunda ekonomik görünümün "ürkütücü" olduğu belirtilerek, "Para ve maliye politikasındaki yanlış uygulamalar ile cılız büyüme ve kurumsal zayıflama ekonomideki kaynak dağılımını, daha geniş bir yaklaşımla etkinliğini azaltmış ve günümüzdeki dağınık görünüm ortaya çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

2022'nin en büyük sorununun yüksek fiyat artış hızı olduğu kaydedilen raporda, yüksek enflasyonun hem gelirleri düşürdüğü hem de karşılaşılan fiyatların rahatsızlık uyandırdığı belirtildi.

Türkiye'nin 2018'den beri cılız bir büyüme performansına sahip olduğunun yazıldığı raporda, baz etkisi bir kenara bırakıldığında Türkiye'nin hep potansiyelinin altında büyüdüğü vurgulandı.

Raporda, ayrıca finansal piyasalarda durumun karanlık olduğu, alternatif yatırım araçlarının "faiz belirleme yaklaşımıyla" yok olduğu ifade edildi.

Borsa yönlendirmelerin hem bir balon yarattığı hem de gelir eşitsizliğini arttırdığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

“Finansal piyasalarda ise durum çok karanlık bir görünümdedir. Alternatif yatırım araçlarının tamamen faiz belirleme yaklaşımıyla yok olması yatırımcıları tamamen borsaya yönlendirme girişimi finansal piyasalarda balon yaratmakla kalmamış, gelir dağılımını da büyü derecede bozmuştur. Basit anlamıyla tasarruflarını bankalarda değerlendiremeyen hane halkının döviz ve altın alımındaki kısıtlamalar ve farklı alış ve satış fiyatları ile de güvenli limanlara gitmesi engellenmiştir.

Özetle, para ve maliye politikasındaki yanlış uygulamalar ile birleşen cılız büyüme ve kurumsal zayıflama ekonomideki kaynak dağılımını daha geniş bir yaklaşımla etkinliği azaltmış ve günümüzdeki dağınık görünüm ortaya çıkmıştır. Bu görünüm gerçekten ürkütücü!”