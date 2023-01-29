Ukrayna birlikleri tank eğitimi için İngiltere’de

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İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ukraynalı tankçı birlikleri, Rusya'ya karşı devam eden mücadeleleri için eğitime başlamak üzere İngiltere'ye geldi” denildi.

Açıklamada “İngiltere, küresel ortak ülkelerle birlikte Ukrayna'ya Challenger 2 tankları sağlayacak ve bu da Ukrayna'ya uluslararası desteğin gücünü gösterecek” ifadelerine yer verildi.

Rusya'ya karşı Ukrayna güçlerine en çok askeri destek sağlayan ülkelerden biri de İngiltere.

Londra yönetimi, Rus saldırılarına karşı Kiev'e 14 adet Challenger 2 tanklarından göndereceğini duyurmuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, yaptığı açıklamada savaşın "çabucak" sona ermesi için böyle bir adım attıklarını belirterek, "Bu savaş zaten uzun süredir devam ediyor. Şimdi bir sonuca varma vakti" ifadelerini kullanmıştı.

Almanya hükümetinin Ukrayna’da devam eden savaş için 14 adet Leopard 2 tankı gönderme kararının ardından ABD de birkaç ay içinde Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı göndereceğini açıklamıştı.

Kararı Beyaz Saray'dan duyuran ABD Başkanı Joe Biden, tankların Ukrayna'nın "açık arazide manevra yapma kabiliyetini geliştirmekte" faydalı olacağını belirtmişti.