Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarihi açıkladı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV’de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

“6 Nisan'a kadar olursa buna destek veririz diye düşündük. Parlamento 6 Nisan'da bir karar alır, biz de o karara saygı duyarız, eski seçim yasasına göre seçimler yapılır diye düşündük. Erdoğan, 'Hayır ben daha sonra yapacağım' derse altı lider de buna destek vermeyeceğini kamuoyuna açıkladı. Erdoğan kendi istediği bir atmosferde seçimlerin yapılmasını istiyor. Biz iktidar olunca yapacağımız dediğimiz şeyleri Erdoğan yapmaya başladı.

Ama halk bunun farkında. Erdoğan bunu kendi iradesiyle yapmadı. Bizim baskımız, söylemlerimiz, baskın çıkmamız üzerine, halk tarafından da baskı gelince bunları yaptı. Hazirana doğru atarsa, enflasyon her ay yükseliyor. Dolayısıyla yaptığı zamların bir anlamının kalmadığını herkes görecek. Bu sürece ya da bu anlayışa kendini hapseden birisinin seçimi kazanma şansı yoktur.”

"YSK'DA MİLİTAN YARGIÇLAR OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR"

Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığını koyması konusunda açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Anayasa açık. Anayasa hukukçuları üçüncü kez aday olamaz diyor. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurular olacaktır ama kabul edilmeyecektir. Çünkü YSK üyelerini kendisi belirledi aslında. Yargının yargı olmaktan çıktığını aklı başında olan herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

ADAYLIK TARİHİ 13 ŞUBAT

Kılıçdaroğlu programda Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağını, sözkonusu cumhurbaşkanının adayının seçim için yol haritasını anlatacağını bildirdi.