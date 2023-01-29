Politika

Dizeyi: Kürtler Hint-Avrupalı ve Hindistan’a yakın bir millettir

Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi, Kürtlerin Hint-Avrupalı ve Hindistan’a yakın bir millet olduğunu söyledi.
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Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi
Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi
kürdistan Sefin Dizeyi Kürdistan Bölgesi Hindistan ilişkler

Erbil (K24)

Başkent Erbil’de düzenlenen etkinlikte konuşan Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi, Kürdistan Bölgesi ve Hindistan ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Kürtler Hint-Avrupalı ve Hindistan’a yakın bir millettir” diyen Sefin Dizeyi, ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.

Hindistan’ın ekonomik bir güç olduğunu blirten Dizeyi, “Hindistan son 6 yılda konsolosluğu aracılığıyla ekonomik olarak önemli bir rol üstlendi. Bundan fazlasını yapabilir ve ilişkilerimizi daha da geliştirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Dizeyi şunları kaydetti:

“Hindistan sanayi, eczalık, teknoloji ve başka alanlarda ekonomik bir güç olmuştur. Biz Kürtler Hint-Avrupalıyız ve birbirimize yakınız. Birbirimizle daha iyi çalışabiliriz.”

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