Dizeyi: Kürtler Hint-Avrupalı ve Hindistan’a yakın bir millettir

Erbil (K24)

Başkent Erbil’de düzenlenen etkinlikte konuşan Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi, Kürdistan Bölgesi ve Hindistan ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Kürtler Hint-Avrupalı ve Hindistan’a yakın bir millettir” diyen Sefin Dizeyi, ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.

Hindistan’ın ekonomik bir güç olduğunu blirten Dizeyi, “Hindistan son 6 yılda konsolosluğu aracılığıyla ekonomik olarak önemli bir rol üstlendi. Bundan fazlasını yapabilir ve ilişkilerimizi daha da geliştirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Dizeyi şunları kaydetti:

“Hindistan sanayi, eczalık, teknoloji ve başka alanlarda ekonomik bir güç olmuştur. Biz Kürtler Hint-Avrupalıyız ve birbirimize yakınız. Birbirimizle daha iyi çalışabiliriz.”