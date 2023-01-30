Deyr ez-Zor’da İran destekli grupların konvoyuna SİHA saldırısı

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Suriye’nin Deyr ez-Zor kentinin doğusundaki Elbukemal ilçesi yakınlarında hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen insansız silahlı hava araçarları (SİHA), İran destekli gruplara ait bir lojistik konvoyuna saldırı gerçekleştirdi.

Irak'tan Suriye'ye giriş yapan ve Elbukemal ilçesinin Herri köyünde hedef alınan konvoyda, kapalı kasa yüklü en az 4 tır, saldırıların hedefi oldu.

Saldırıyla ilgili ölü ya da yaralı bilgisi bulunmuyor.

Daha önce İsrail ordusu, Kasım 2022'de Suriye-Irak sınırında İran'a ait bir silah konvoyunu hedef aldığını açıklamıştı.

Deyr ez-Zor’un doğusunda Elbukemal, Muhsan ve el-Meyadin ilçelerinde, İranlı ve İran destekli yabancı grupların yoğun varlık gösterdiği biliniyor.

Deyr ez-Zor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla, Kasım 2017'de terör örügütü DAİŞ’inçekilmesinin ardından Esad rejiminin eline geçti. (Kaynak: AA)