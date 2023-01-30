Vala Ferid: Federal Mahkeme anayasal değil

ERBİL (K24)

K24’te yayınlanan Basi Roj (Günün Konusu) programına katılan Kürdistan Parlamentosu İşlerinden Sorumlu Bakan Vala Ferid, Irak Federal Yüksek Mahkemesi’nin anayasal bir yapı olmadığını belirtti.

Federal Mahkeme’nin birçok kez siyasi kararlar aldığını belirten Vala Ferid, federal bir mahkemeden çok merkezi bir mahkeme gibi hareket ettiğini vurguladı.

“Irak Federal Mahkemesi’nin mevcut yapısı hiçbir federal devlette yok” diyen Bakan Ferid, “Mahmede bölgelerin temsilciler yer almalı ve kendi bölgeleriyle ilgili kararlarda söz konusu temsilcilerin görüşleri alınmalı” ifadelerini kullandı.

Mahkemenin, Irak hükümetinin Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne bütçe aktarılması yönünde aldığı kararın anayasaya uygun olmadığına hükmetmesine de değinen Ferid, mahkeme tarafından gönderilen karar metninin anayasaya ve federalizm prensibine aykırı olduğunu dile getirdi.

FEDERAL YÜKSEK MAHKEME'NİN KARARI

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Irak hükümetinin Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne bütçe aktarılması yönünde aldığı kararın anayasaya uygun olmadığına hükmetmişti.

Bağdat yönetiminin Kürdistan Bölgesi'ne bütçe gönderme kararı hakkında Yüksek Federal Mahkemesi'ne iptal başvurusunda bulunan Iraklı bağımsız Şii milletvekili Mustafa Sened, yaptığı basın açıklamasında, açtığı davanın sonuçlandığını duyurmuştu.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 15 Şubat 2022'de Kürdistan Bölgesi’ne gaz ve petrol yasasının merkezi yönetim anayasasına aykırı olduğuna ve ihraç edilen petrol gelirlerinin Bağdat’a teslim edilmesi gerektiğine karar vermişti.